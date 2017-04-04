На Черкащині презентували книгу закатованого журналіста Сергієнка

Книгу «Космічний відголос» загиблого журналіста та громадського діяча Василя Сергієнка презентували у Корсунь-Шевченківському, що на Черкащині.

4 квітня 2014 року журналіста викрали із власного подвір’я у Корсунь-Шевченківському, а наступного дня знайшли закатованим у замаскованій ямі зі сміттям у Виграївському лісі.

До виданої збірки увійшли вірші Сергієнка, раніше видані і досі неопубліковані, його дисертація із соціології, а також спогади про нього рідних та побратимів.

«Його бажання, його працю ми втілили у цю книгу – саме «Космічним відголосом» він хотів назвати свою третю збірку віршів. Це книга – і його, і про нього. І дизайн цієї книги ми зробили таким, як він хотів», – розповідає дружина загиблого Валентина Сергієнко.

Окрім презентації книги, 4 квітня на могилі Василя Сергієнка відбувся мітинг-реквієм.

Під час останнього судового засідання, 20 березня, трьом обвинуваченим у вбивстві та викраденні Василя Сергієнка продовжили тримання під вартою іще на два місяці.

Василеві Сергієнку було 58 років, у Корсунь-Шевченківському у нього залишилася мати, доглядати яку за кілька років до вбивства він і приїхав із Запоріжжя. Йому посмертно присвоєно звання Герой України.