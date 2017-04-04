У Росії за підозрою в хабарництві затримали керівника республіки Удмуртії

У Росії, у столиці республіки Удмуртії Іжевську, затримали голову цього регіону Олександра Соловйова і в наручниках доставили його до Москви. Його запідозрили в отриманні хабара в особливо великому розмірі. Президент Росії Володимир Путін звільнив Олександра Соловйова з посади голови Удмуртії «у зв’язку зі втратою довіри», а суд у Москві взяв уже колишнього керівника під арешт на два місяці.

Слідчий комітет Росії звинувачує Соловйова в тому, що з 2014 року, коли він очолив Удмуртію, по 2016 рік він отримав від організацій, що будували мости через річки, близько 140 мільйонів рублів (за нинішнім курсом це майже 68 мільйонів гривень, на той час сума у гривнях була менша). Слідство вважає, що натомість Соловйов забезпечував оплату робіт із регіонального і загальноросійського бюджетів і отримання необхідних ліцензій.

Місце керівника Удмуртії за указом президента Росії тимчасово зайняв Олександр Бречалов, що нині є співголовою центрального штабу «Загальноросійського народного фронту» – це прокремлівське об’єднання понад півтора тисяч політичних і громадських організацій створене в Росії навколо провідної прокремлівської партії «Єдина Росія».