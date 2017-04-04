Іран і «Боїнг» підписали контракт на 3 мільярди доларів

Іран і американський виробник літаків «Боїнг» повідомили про підписання угоди на суму у 2 мільярди доларів США про постачання 30 пасажирських літаків іранській авіакомпанії Aseman Airlines.

За угодою, ця компанія, третя за величиною в Ірані, купить 30 лайнерів моделі 737 MAX із опціоном на купівлю ще 30. Перші літаки мають надійти 2022 року.

У грудні минулого року «Боїнг» підписав угоду з авіакомпанією Iran Air про постачання їй 80 пасажирських літаків на суму в 16 мільярдів 600 мільйонів доларів.

Ці угоди стали можливі після укладення 2015 року угоди між Іраном і шістьма провідними державами світу, за якими Тегеран погодився на значне обмеження своєї ядерної програми, що має унеможливити створення ядерної зброї, в обмін на поступове скасування санкцій, запроваджених через цю програму.

Значні угоди з Іраном уже уклав і інший провідний виробник літаків у світі, концерн «Ербас».