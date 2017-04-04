Військові повідомили про бойове зіткнення біля Мар’їнки на Донбасі

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу повідомили про бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника, що відбулось біля Мар’їнки неподалік окупованого Донецька.

Група бойовиків із напрямку населеного пункту Трудівське, що розташоване на тимчасово непідконтрольній Україні території, намагалась наблизитись до наших позицій. Прихований рух противника було виявлено. Командир бригади, враховуючи пряму загрозу життю і здоров’ю підлеглих, ухвалив рішення на застосування зброї. Під натиском вогню противник, ведучи вогонь у відповідь, відійшов», – заявили військові.

У повідомленні додали, що після дорозвідки ділянки бойового зіткнення було знайдено тіло бойовика зі зброєю та боєприпасами, без документів.

Про ймовірні втрати серед українських військових у повідомленні не згадували.

Сайти донецьких сепаратистів наразі нічого про цей інцидент не повідомляють.

Від 1 квітня в зоні збройного конфлікту на сході України мало початися чергове перемир’я – напередодні Великодніх свят. Про це раніше домовилися учасники переговорів Тристоронньої контактної групи. Проте бойові дії не припинилися, сторони конфлікту звинувачують у цьому одна одну і заперечують свою вину.