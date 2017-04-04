Ірина Геращенко заявила про 121 українського заручника на окупованій частині Донбасу

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, що є також представником України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, повідомила, що наразі відомо про 121 особу, що незаконно утримуються в місцях неволі на окупованій частині Донбасу.

На засіданні Громадської ради з питань співпраці з релігійними організаціями при Міністерстві закордонних справ України вона, зокрема, акцентувала увагу на складному процесі звільнення заручників, що незаконно утримуються на території окремих районів Донецької та Луганської областей, повідомила прес-служба Верховної Ради України.

Число незаконно утримуваних українських заручників уже тривалий час перебуває на рівні близько 120, то зменшуючись, то збільшуючись на кілька людей, коли когось звільняють чи хтось потрапляє в полон.

Питання про звільнення заручників і незаконно утримуваних осіб є одним із визначних пунктів мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу, але досягти поступу в цьому не вдається – за словами представників Києва, через непоступливість і все нові вимоги представників донецьких і луганських сепаратистів, які подають зі свого боку кількасотенні списки на звільнення, в яких частини людей не існує, частина не перебуває за ґратами в українських силовиків, частина затримана чи відбуває покарання з причин, що не стосуються конфлікту на частині Донбасу, а ще частина не бажає бути поверненою на окуповані частини Донбасу. Сепаратисти, зі свого боку, звинувачують у зривах домовленостей про обмін заручниками Київ, стверджуючи, що там не бажають виконувати їхні вимоги.