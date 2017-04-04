Прем’єр закликав здійснити в Україні п’ять реформ

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав уже цього року здійснити п’ять реформ, які, за його словами, вже з наступного року дадуть можливість відчути впевненість, стабільність і економічне зростання.

«Це продаж неефективного державного майна, публічний продаж; це пенсійна реформа; це реформа системи охорони здоров’я, яка може консолідувати видатки і інвестувати в життя українських громадян; це реформа освіти; і це створення якісного потужного фермерського класу за рахунок того, щоб дати людям можливість володіти землею саме тим сільгоспвиробникам, які є невеликими фермерськими господарствами», – сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Ці п’ять реформ зроблять дуже важливу справу для нашого економічного зростання і до впевненості в завтрашньому дні для усіх українських громадян. Наш уряд знає, як це зробити, і ми готові це робити, нам буде потрібна тільки підтримка українського парламенту», – додав прем’єр.

Він нагадав, що в понеділок на позачерговому засіданні уряду Кабінет міністрів ухвалив Середньостроковий план пріоритетних дій уряду до 2020 року, що визначив ці п’ять реформ ключовими завданнями уряду у 2017 році.

План дій до 2020 року, який пройшов широке обговорення разом із громадськістю протягом 4 місяців, передбачає конкретні заходи щодо розвитку національної економіки, заявив Володимир Гройсман.

«Сьогодні дуже важливо, щоб ми сконцентрувалися на розвитку нашої країни, – наголосив він. – Моє завдання як прем’єр-міністра – відновити зростання економіки країни», – наводить слова голови уряду пресова служба Кабміну.

У понеділок Міжнародний валютний фонд схвалив надання Україні чергового траншу позики за програмою розширеного фінансування на суму близько 1 мільярда доларів США, але при цьому наголосив, що Україна має прискорити здійснення структурних реформ, щоб досягти економічного зростання.