Дослідницький центр у США повідомив про перехід до Ради нацбезпеки чільного аналітика у справах Росії

У США аналітичний центр «Інститут Брукінґза» повідомив, що його високо поважаний аналітик у справах Росії Фіона Гілл узяла тривалу неоплачувану відпустку, щоб обійняти посаду заступника помічника президента США і старшого директора з європейських і російських справ Ради національної безпеки США.

Про призначення Фіони Гілл до Ради нацбезпеки колували чутки ще минулого місяця, але Білий дім тоді не підтвердив їх.

Із 2006 до 2009 року вона працювала на посаді «офіцера національної розвідки» (чільного експерта) з питань Росії і Євразії в Раді національної розвідки – аналітичному центрі розвідувальних і спеціальних служб США.

Фіона Гілл також є автором книжки «Путін: оперативник у Кремлі», виданої 2013 року і в оновленому виданні 2015-го. У ній вона заявляє, що президент Росії Володимир Путін радо використовує різноманітні форми «шантажу, залякування, покарання і кричущого спотворення правди» з метою захищати політику Росії і своє перебування на посаді.