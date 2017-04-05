Присвячений співачці мамограф рятуватиме жінок від онкології

​У Києві стартував 10-й українсько-американський благодійний проект «Незабутня Квітка», присвячений співачці Квітці Цісик. У Національній опері України імені Тараса Шевченка відбувся благодійний концерт за участю Євгена Нищука, Василя Попадюка, Павла Табакова, Брії Брессінг, Оксани Білозір. Під час заходу було передано 100 тисяч гривень для придбання пересувного мамографа «Квітка» – для профілактики і лікування раку молочної залози серед жінок Києва та Київської області.

«Цей пересувний мамограф буде їздити до співробітниць шкіл, вишів, різних підприємств, де вони зможуть пройти обстеження. Кожного року в Україні виявляється 15 – 16 тисяч випадків раку молочної залози, половина хворих помирає від цієї патології. Лише в Києві щороку фіксується 1400 жінок з цією недугою» – зазначив головний онколог Києва Дмитро Осинський.

На сьогодні рак молочної залози – найпоширеніший вид онкозахворювання серед жінок. Згідно зі статистичними даними, в Україні рак молочної залози посідає перше місце серед онкологічних захворювань у жінок.

«Я приїжджаю в місто, роблю імпрезу та віддаю від 50 до 100 тисяч гривень, я ініціюю можливість придбання такого пересувного мамографу. Він коштує 4 мільйони, я даю 100 тисяч, а місцева влада вкладає 3 млн 900 тисяч», – розповідає організатор українсько-американського проекту «Незабутня Квітка» Алекс Гутмахер .

Американська співачка українського походження Квітка Цісик померла від раку молочної залози в 1998 році, не доживши до 45 років. Усі жінки родини Цісиків також померли від цієї страшної недуги.