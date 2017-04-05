На Донбасі поранені п’ятеро українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій 4 квітня були поранені п’ятеро українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. Згідно з цими даними, підтримувані Росією бойовики далі нарощують кількість обстрілів – у вівторок їх було 54, це на шість більше, ніж 3 квітня.

Як ідеться в ранковому зведенні, найгарячіше було поблизу Маріуполя. Зокрема, під Мар’їнкою відбулося бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків, твердять українські військові. «Командир бригади, враховуючи пряму загрозу життю і здоров'ю підлеглих, вирішив застосувати зброю, після чого противник відійшов», – ідеться в повідомленні штабу АТО.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька, Ясинуватої та Горлівки, а також півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні «ЛНР» твердять, що вдень 4 квітня Збройні сили України обстріляли район села Жолобок.

29 березня Тристороння контактна група оголосила про нові домовленості про перемир’я – з 1 квітня. Попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі, обстріли на лінії зіткнення на Донбасі тривають. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.