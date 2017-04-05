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05 Квітень 2017, Київ 07:58
Новини | Міжнародні

Північна Корея запустила балістичну ракету в Японському морі

Запуск північнокорейської балістичної ракети, ілюстративне фото

Запуск північнокорейської балістичної ракети, ілюстративне фото

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Військові Південної Кореї і США твердять, що Північна Корея запустила балістичну ракету в Японському морі. Це сталося за день до зустрічі між президентом США і головою Китаю, який є головним регіональним союзником КНДР.

Міністерство оборони Південної Кореї 5 квітня заявило, що північнокорейці «випустили балістичну ракету з району Сінпо в Японському морі». Військові США вказали, що початкові оцінки показують, що це балістична ракета середньої дальності. Офіційні особи додали, що цей пуск не становив загрози для Північної Америки.

Запуск Північною Кореєю об’єктів із застосуванням технології балістичних ракет є порушенням резолюцій Ради безпеки ООН. Президент США Дональд Трамп закликав Китай чинити тиск на Пхеньян, заявивши, що Сполучені Штати готові взяти на себе приборкання КНДР самостійно, якщо Пекін не робитиме більше.

Зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпінем запланована на 6 – 7 квітня на американському курорті Мар-а-Лаго.

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