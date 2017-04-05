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05 Квітень 2017, Київ 09:30
Новини | Міжнародні

Сенатори США закликали Лукашенка звільнити затриманих протестувальників

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

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Група сенаторів США, які представляють обидві провідні партії, надіслали лист президентові Білорусії Олександру Лукашенку. У цьому зверненні сенатори висловлюють «серйозну стурбованість» через придушення опору громадян, які протестували проти суперечливого податку на безробітних, і закликають негайно звільнити затриманих.

«Ми, як і раніше, стурбовані потоком політично мотивованих затримань і переслідуванням мирних демонстрантів, членів опозиційних партій, журналістів, правозахисників та інших активістів громадянського суспільства», – ідеться в тексті документа.

У листі, оприлюдненому 5 квітня, сенатори також висловлюють стурбованість щодо планів використання Росією білоруської території для «провокаційних військових ігор». Москва планує провести спільні з Білоруссю військові маневри під назвою «Захід» у вересні цього року.

Лист підписали демократи Річард Дурбін і Джин Шахін та республіканці Марко Рубіо і Джон Маккейн.

Багато білорусів протестували проти податку, запровадженого урядом Лукашенка щодо безробітних. Це спричинило масові арешти десятків демонстрантів і активістів 25 березня і серію поодиноких арештів упродовж кількох тижнів перед цією датою.

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