Сенатори США закликали Лукашенка звільнити затриманих протестувальників

Група сенаторів США, які представляють обидві провідні партії, надіслали лист президентові Білорусії Олександру Лукашенку. У цьому зверненні сенатори висловлюють «серйозну стурбованість» через придушення опору громадян, які протестували проти суперечливого податку на безробітних, і закликають негайно звільнити затриманих.

«Ми, як і раніше, стурбовані потоком політично мотивованих затримань і переслідуванням мирних демонстрантів, членів опозиційних партій, журналістів, правозахисників та інших активістів громадянського суспільства», – ідеться в тексті документа.

У листі, оприлюдненому 5 квітня, сенатори також висловлюють стурбованість щодо планів використання Росією білоруської території для «провокаційних військових ігор». Москва планує провести спільні з Білоруссю військові маневри під назвою «Захід» у вересні цього року.

Лист підписали демократи Річард Дурбін і Джин Шахін та республіканці Марко Рубіо і Джон Маккейн.

Багато білорусів протестували проти податку, запровадженого урядом Лукашенка щодо безробітних. Це спричинило масові арешти десятків демонстрантів і активістів 25 березня і серію поодиноких арештів упродовж кількох тижнів перед цією датою.