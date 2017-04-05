Вимога про декларування для антикорупційних активістів є небезпечною – Human Rights Watch

Останні законодавчі зміни, які вимагають від антикорупційних активістів і журналістів декларувати свої доходи, можуть бути використані для покарання журналістів-розслідувачів і їхніх колег у боротьбі з корупцією. Про це йдеться в поширеній 5 квітня заяві міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch.

«Ця нова вимога є ляпасом для активістів боротьби з корупцією в України та її міжнародних партнерів, які закликають до більш прозорого урядування», – заявила дослідниця Human Rights Watch із українських питань Таня Купер.

«Ця вимога ототожнює державних посадовців, які несуть відповідальність за розголошення своїх активів, оскільки вони мають певні привілеї, а їхня робота фінансується за рахунок платників податків, з приватними особами, які повідомляють про справи, що становлять суспільний інтерес», – наголосила Купер.

Human Rights Watch закликає президента Українм Петра Порошенка звернутися до парламенту з вимогою негайно скасувати ці законодавчі зміни. «Такі заходи не мають бути інструментом реформаторської влади», – вказала дослідниця Human Rights Watch із українських питань.

Зміни до закону, ухвалені Верховною Радою України минулого тижня, передбачають електронне декларування для антикорупційних активістів. Ці зміни критикувалися, зокрема, міжнародна неурядова організація із боротьби з корупцією Transparency International закликала владу України скасувати їх.

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27 березня президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону щодо електронного декларування після зустрічі з громадськими активістами щодо цього документа. При цьому він заявив, що запропонує внести зміни до тих пунктів документу, які критикують. В Адміністрації президента повідомили, що оскільки зобов’язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з’являється лише з 2018 року, сторони домовилися створити робочу групу з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону.