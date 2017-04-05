Гройсман: наразі немає підстав говорити про підвищення тарифів

Прем`єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що наразі немає підстав говорити про підвищення розмірів тарифів на житлово-комунальні послуги.

«Жодних наразі підстав говорити про підвищення цін на тарифи немає», – заявив він в ефірі телеканалу «112.Україна».

Прем’єр зазначив, що головне завдання на сьогодні – позбутися енергетичної залежності країни, і уряд вживає заходів у цьому напрямку.

За його словами, цього року власного газу в Україні планують видобути на 500 мільйонів кубометрів більше, ніж попереднього, що сприятиме зміцненню енергетичної незалежності.

Наприкінці березня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила щомісячну абонплату за газ, яка мала б стягуватися з 1 квітня. Комісія планувала, що українці щомісяця платитимуть певну суму, яка не залежатиме від споживання газу. Абонплата мала вираховуватися залежно від приєднаної потужності (газового лічильника) кожного споживача.

Відповідно до рішення НКРЕКП, кожен споживач має платити за газ як за товар (4942 гривні за тисячу кубометрів плюс гранична торговельна націнка газопостачальної компанії, яка становить 3,2%), окремо нараховується плата за користування приєднаними потужностями. Витрати «Укртрансгазу» на транспортування газу складатимуть 23% тарифу.

Це рішення НКРЕКП викликало обурення, а з пропозицією припинити рішення щодо абонплати за газ звернулися президент України Петро Порошенко та голова уряду Володимир Гройсман. 4 квітня комісія оголосила про припинення рішення щодо абонплати за газ.