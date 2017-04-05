Пакистан: щонайменше 6 людей загинули через вибух в місті Лахор

Щонайменше шість людей загинули і 15 отримали поранення в результаті вибуху в пакистанському місті Лахор.

«Вибух здійснив смертник», – сказав речник уряду провінції Пенджаб, додавши, що атака спрямована на армійський автомобіль, який був задіяний у переписі населення Пакистану.

Він сказав, що серед загиблих – четверо військових і двоє цивільних осіб.

«Це виглядає актом тероризму», – сказав міністр права провінції Пенджаб Рана Санаулла.

Екстремістське угруповання «Техрік-е-Талібан Пакистан» взяло на себе відповідальність за напад

13 лютого через напад таліба-смертника в Лахорі, столиці провінції Пенджаб, загинули 14 людей.