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05 Квітень 2017, Київ 11:06
Новини | Політика

Порошенко призначив Марію Гайдар позаштатним радником

Марія Гайдар (у центрі) з паспортом громадянки України, серпень 2015 року

Марія Гайдар (у центрі) з паспортом громадянки України, серпень 2015 року

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Президент України Петро Порошенко призначив Марію Гайдар позаштатним радником. Відповідний указ оприлюднений на сайті голови держави.

10 травня 2016 року Гайдар пішла з посади виконувача обов’язків заступника голови Одеської облдержадміністрації із соціальних питань. Тоді одеським губернатором був Міхеїл Саакашвілі.

Улітку 2015 року президент Порошенко надав Гайдар громадянство України.

Марія Гайдар, 1982 року народження, є донькою відомого російського політика Єгора Гайдара, одного з керівників та ідеологів економічних реформ початку 1990-х у Росії, правнучка письменника Аркадія Гайдара. До свого приїзду в Україну була активісткою опозиційного руху в Росії.

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