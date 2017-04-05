Президент України Петро Порошенко призначив Марію Гайдар позаштатним радником. Відповідний указ оприлюднений на сайті голови держави.

10 травня 2016 року Гайдар пішла з посади виконувача обов’язків заступника голови Одеської облдержадміністрації із соціальних питань. Тоді одеським губернатором був Міхеїл Саакашвілі.

Улітку 2015 року президент Порошенко надав Гайдар громадянство України.

Марія Гайдар, 1982 року народження, є донькою відомого російського політика Єгора Гайдара, одного з керівників та ідеологів економічних реформ початку 1990-х у Росії, правнучка письменника Аркадія Гайдара. До свого приїзду в Україну була активісткою опозиційного руху в Росії.