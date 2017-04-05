На Донбасі виявили безпілотник із маркуванням «ФСБ Росії» – штаб

Українські військові заявляють,що виявили в зоні бойових дій на Донбасі безпілотний літальний апарат із маркуванням «ФСБ Росії». Про це 5 квітня повідомив речник штабу АТО Ярослав Чепурний.

«2 квітня під час огляду місцевості в районі Світлодарського виступу військовослужбовцями сил АТО був виявлений БпЛА російського виробництва типу «Гранат-1», який входить до комплексу «Навідник-2», – розповів Чепурний.

Відео Youtube-каналу Ukrainian military TV

За словами речника, цей апарат призначений для ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії. Апарати такого типу перебувають на озброєнні підрозділів Прикордонної служби ФСБ Росії, вказують українські військові.

Росія заперечує підтримку проросійських сепаратистів на Донбасі зброєю та особовим складом, визнаючи лише наявність у лавах бойовиків російських «добровольців».