Європарламент сьогодні проведе дебати щодо надання «безвізу» Україні

Європейський парламент сьогодні проведе дебати щодо надання Україні безвізового режиму з Європейським союзом.

«Європейський парламент проведе сьогодні (5 квітня) дебати щодо надання безвізового режиму українським громадянам і завтра (6 квітня) проголосує за це питання», – повідомляє представництво ЄС в Україні на своїй сторінці у Facebook.

Після голосування у Європарламенті наступними кроками стануть голосування в Комітеті постійних представників (COREPER) і потім на Раді міністрів ЄС.

В ЄС раніше заявляли, що Україна може отримати безвізовий режим з ЄС наприкінці червня.

Угода про лібералізацію візового режиму буде поширюватися на всі країни ЄС, окрім Великобританії та Ірландії, а також не діятиме в країнах шенгенського простору, що не входить в ЄС, – Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.

Наприкінці березня почав діяти безвізовий режим в’їзду у більшість країн ЄС для громадян Грузії.