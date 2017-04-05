НАЗК визнало неналежну роботу реєстру поважною причиною несвоєчасного подання декларації

Національне агентство з питань запобігання корупції визнало поважною причиною несвоєчасного подання електронної декларації неналежне функціонування реєстру.

Як повідомляє прес-служба агентства, період неналежного функціонування реєстру визначатиметься на підставі інформації адміністратора системи, тобто держпідприємства «Українські спеціальні системи».

«Отже, у ході здійснення контролю щодо своєчасності подання декларацій та/або вирішення питання щодо необхідності складання протоколу про адміністративне правопорушення уповноважені особи НАЗК врахують факт неналежного функціонування реєстру», – йдеться у повідомленні.

Єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів наприкінці березня. Це викликало невдоволенняроботою НАЗК іспровокувало заклики до відставки керівництва НАЗК.

Друга хвиля електронного декларування закінчилася 31 березня, за неподання декларації чи несвоєчасне подання передбачена відповідальність.

У жовтні минулого року завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище – президент, прем’єр, члени уряду, депутати, судді, правоохоронці. Тоді також були ускладнення у роботі реєстру.