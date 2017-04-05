Кількість загиблих внаслідок імовірної хімічної атаки в Сирії зросла до 72 – спостерігачі

Базована у Великій Британії спостережна організація «Сирійська обсерваторія з прав людини» заявляє, що кількість загиблих внаслідок імовірної хімічної атаки в Сирії зросла до 72. Як ідеться в поширеному 5 квітня повідомленні, близько половини вбитих – жінки та діти.

У перших повідомленнях із контрольованого антиурядовими повстанцями міста Хан-Шейхун у провінції Ідліб ішлося про 58 загиблих. Після інциденту, що стався 4 квітня, місцеві медики припустили, що був застосований нервово-паралітичний газ зарин.

Рада безпеки ООН запланувала на 5 квітня засідання для обговорення резолюції, яка засуджує цей напад. Авторами резолюції є дипломати країн Заходу.

Сполучені Штати та інші держави звинувачують уряд президента Башара Асада в причетності до загибелі людей. Росія, яка має право вето в Раді безпеки, захищала свого сирійського союзника.

Міністерство оборони Росії заявило, що забруднення стало результатом витоку з контрольованого повстанцями сховища хімічної зброї, який нібито стався після авіаудару сирійських урядових сил.