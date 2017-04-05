Росія: у Петербурзі силовики затримали 6 підозрюваних у вербуванні бойовиків

Слідчий комітет Росії заявляє, що шість громадян країн Центральної Азії були затримані в Санкт-Петербурзі за підозрою у вербуванні для екстремістських угруповань бойовиків.

«За версією слідства, підозрювані з листопада 2015 року по теперішній час у Санкт-Петербурзі вербували переважно вихідців з Середньої Азії для вчинення злочинів терористичної спрямованості та залучення до діяльності заборонених в Росії терористичних організацій – «Джебхат ан-Нусра», «Ісламська держава», – йдеться у повідомленні.

У комітеті заявляють, що немає ніяких доказів того, що затримані пов’язані з підозрюваним у нападі в петербурзькому метро Акбарджоном Джаліловим.

Вибух у вагоні петербурзького метро стався 3 квітня вдень між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут». У результаті вибуху загинули 14 людей, 49 постраждали. Пізніше на станції «Площа повстання» виявили і знешкодили інший вибуховий пристрій.