МЗС перевіряє дані про поїздку підконтрольного Кремлю мера Ялти в Італію – Беца

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про поїздку підконтрольного Кремлю глави ялтинської адміністрації Андрія Ростенка в Італію. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомила речниця МЗС України Мар’яна Беца.

«Як тільки з’явиться перевірена інформація, ми одразу зробимо заяву з цього приводу», – зазначила вона.

Наприкінці березня повідомлялося, що російський глава адміністрації Ялти Андрій Ростенко відвідав Італію «з офіційним візитом».

Ростенко стверджував, що головна мета візиту делегації – розвиток взаємин між Ялтою і Венецією, зняття санкцій з Криму, а також визнання псевдореферендуму в 2014 році.

Глава підконтрольного Кремлю уряду Криму Сергій Аксьонов в 2016 році повідомив про приїзд на півострів представників депутатів італійських регіональних парламентів провінцій Венето, Ломбардії, Лігурії, Тоскани, Емілії-Романьї.

У Верховній Раді України засудили рішення італійських парламентаріїв відвідати анексований Росією Крим.

У Міністерстві закордонних справ України раніше заявляли, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в Крим.

Верховна Рада України офіційно оголосив 20 лютого 2014 року почала тимчасової окупації Криму і Севастополя Росії. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупація півострова і називають це «відновлення історичної справедливості».