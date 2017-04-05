Ірак: щонайменше 26 людей загинули через напад бойовиків в місті Тікріт

Щонайменше 26 людей загинули і 40 поранені в результаті нападу бойовиків угруповання «Ісламська держава» в місті Тікріт, повідомляють іракські силовики безпеки і медичні працівники.

Полковник поліції Халід Махмуд заявив 5 квітня, що близько 10 бойовиків, в тому числі двоє терористів-смертників, увійшли в місто вночі.

Вони здійснили напад на поліцейський контрольно-пропускний пункт і будинок поліцейського полковника, який був убитий разом з чотирма членами його сім’ї.

Навфал Мустафа, лікар головної міської лікарні, повідомив, що в цілому 26 загиблих доставили в лікарню, в тому числі 14 співробітників поліції.

Повідомляється, що поодинокі постріли можна було почути в першій половині дня.

Тікріт розташований на відстані 175 кілометрів на північ від Багдада.

Цей напад стався на тлі продовження урядовими силами наступу на північне місто Мосул, яке є останнім великим оплотом «Ісламського угруповання» в Іраку.