Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак звітує у Верховній Раді.

Депутати запитують у Корчак про діяльність агентства, збої у роботі реєстру електронних декларцій, також було питання щодо премій членам НАЗК.

Напередодні депутати проголосували за запрошення до парламенту керівників НАЗК, Фонду держмайна, АМКУ та Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Згодом стало відомо, що троє з них подали свої звіти до парламенту, а Корчак заслухають сьогодні.

Друга хвиля електронного декларування закінчилася 31 березня. Єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів наприкінці березня. Це викликало невдоволення роботою НАЗК і спровокувало заклики до відставки керівництва НАЗК.

У жовтні минулого року у ході першого етапу подання електронних декларацій за 2015 рік були ускладнення у роботі реєстру.

У жовтні минулого року журналісти програми «Схеми», посилаючись на відповідь НАЗК Центру протидії корупції, повідомили, що чотири члени Національного агентства із запобігання корупції щомісяця отримували до свого основного окладу дві надбавки та премію у розмірі місячної зарплати, у результаті замість одного стандартного окладу члени НАЗК отримували по чотири.

Так, з квітня по вересень 2016 року голова НАЗК Наталя Корчак отримала понад 700 тисяч гривень зарплатні. Щомісяця голова НАЗК отримувала оклад у розмірі 35 тисяч гривень, 50% від окладу у вигляді надбавки за вислугу, 100% окладу як надбавку за інтенсивність та 100% окладу у вигляді премії.

У липні та вересні поточного року всі чотири члени НАЗК отримали по 250% премії на додаток до окладу та надбавок.

На запитання журналістів, що стало причиною збільшення виплати у десять разів від розміру встановленого окладу, голова НАЗК Наталія Корчак поскаржилася на несвоєчасне фінансування урядом роботи свого відомства та повідомила, що за рахунок премій, проведених через зарплату, члени НАЗК облаштовували свої робочі місця.