В Україні почав роботу Чорнобильський біосферний заповідник – адміністрація зони відчуження

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник розпочав роботу в межах 30-кілометрової Чорнобильської зони відчуження. Про це заявив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук.

За його словами, створення заповідника передбачене указом президента від 2016 року, однак заповідник зареєстрований і почав роботу з 31 березня.

«Державний бюджет 2017 року передбачає кошти для старту заповідника 5 мільйонів гривень. Директором заповідного об’єкту став Тарас Мельничук», – сказав керівник агентства.

За словами Петрука, заповідник охопить територію зони відчуження, за винятком 10-кілометрової охоронної зони ЧАЕС, і матиме на меті збереження природи, наукові дослідження і обмежене відвідування громадянами.

За 2016 рік, за словами керівництва ДАЗВ, кількість відвідувачів, яких привозять до зони турфірми, що співпрацюють з агентством, подвоїлася і сягнула 32 тисяч людей.

Щодо вивчення природи зони, то, за словами Петрука, угоду про це Чорнобильський заповідник уклав з японськими науковцями, що вивчають вплив аварії на АЕС «Фуксіма» на флору та фауну.

Чорнобильська катастрофа призвела до одного з найбільших викидів радіації. Це призвело до масового радіаційного забруднення територій, з яких виселили близько 200 тисяч людей. Зони відчуження були створені на території Київської області в Україні, Гомельської та Могильовської областей Білорусі, а також Брянської області Росії.

Безпосередньо від вибуху і при гасінні пожежі загинула 31 людина, понад 200 було госпіталізовано. Водночас точну кількість людей, які передчасно померли або втратили здоров’я внаслідок аварії, підрахувати неможливо.

За офіційною статистикою, станом на 1 січня 2016 року в Україні налічується 1 мільйон 961 тисяч 904 особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.