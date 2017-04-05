Мінфін: Євросоюз перерахував Україні транш 600 мільйонів євро

Європейський союз 4 квітня перерахував Україні транш 600 мільйонів євро в рамках програми макрофінансової допомоги ЄС. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

За даними міністерства, після перерахування другого траншу загальний обсяг коштів наданої Євросоюзом Україні макрофінансової допомоги сягнув 2,81 мільярда євро.

У березні Європейська комісія після кількох місяців затримки вирішила надати Україні 600 мільйонів євро допомоги, призначеної для зміцнення економіки.

Третьою програмою макрофінансової допомоги ЄС, яка діятиме до кінця 2017 року, загалом передбачено надання Україні трьох траншів у розмірі 600 мільйонів євро кожен, два з яких Україна вже отримала.