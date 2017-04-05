Гройсман доручив створити робочу групу для вивчення ситуації на ринку газу

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив створити спеціальну робочу групу за участю Антимонопольного комітету для вивчення ситуації на ринку газу та ринку послуг з доставки газу.

Відповідне доручення він оголосив під час засідання Кабміну, на яке прийшли представники фракції Радикальної партії, вимагаючи «викинути корупцію з газового ринку».

«Я даю доручення першому віце-прем’єр-міністру утворити групу, ми залучимо до неї народних депутатів, всі необхідні міністерства, Міністерство економічного розвитку й торгівлі та Антимонопольний комітет, аби розібратися об’єктивно з цим питанням», – сказав Гройсман.

Напередодні національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» назвала належний бізнесменові Дмитрові Фірташу альянс Group DF монополістом на ринках розподілу та постачання газу для населення і закликала українську владу змінити це становище. Цьому повідомленню «Нафтогазу» передувала заява Group DF на підтримку запровадження абонплати за газ, яку в групі Фірташа назвали «платою за потужність».

Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оголосила 4 квітня про припинення дії свого попереднього рішення про запровадження абонплати за газ.