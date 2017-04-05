«Укрнафта»: обшуки проводяться в рамках провадження щодо нафтових аукціонів

У компанії «Укрнафта» заявляють, що співробітники Генпрокуратури проводять слідчі дії в центральному офісі компанії «Укрнафта» і в його регіональних підрозділах в Бориславі, Прилуках, Полтаві та Охтирці.

Як повідомляє прес-служба компанії, обшуки проводилися на підставі ухвал суду в рамках кримінального провадження щодо проведення нафтових аукціонів протягом 2013-2015 років.

«Це кримінальне провадження зареєстровано 29 грудня 2016 року. Однак з моменту початку досудового розслідування не проводилося жодних слідчих дій –Генеральна прокуратура України жодного разу не зверталася до компанії навіть із запитом про надання інформації або документів», – йдеться у повідомленні.

В «Укрнафті» заявляють, що вони відкриті до співпраці і сприяння, однак обшуки і постійні перевірки не сприяють продуктивній роботі підприємства.

Наразі у Генпрокуратурі не коментують проведення цих слідчих дій.

Раніше сьогодні народний депутат від фракції «Самопоміч» Вікторія Войціцька повідомила про обшуки в «Укрнафті».

Одним із акціонерів ПАТ «Укрнафта» є НАК «Нафтогаз України», що володіє пакетом акцій у розмірі 50 відсотків плюс одна акція його статутного капіталу. Другим за величиною акціонером ПАТ є структури, пов’язані з бізнесменом Ігорем Коломойський.