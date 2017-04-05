НАБУ: потреби у повторному допиті Насірова немає, він не відповідає по суті

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що потреби у повторному допиті відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова немає.

Як повідомляє прес-служба бюро, наразі цей допит є доцільним лише у разі, якщо «підозрюваний сам зголоситься прийти і повідомити нові факти чи обставини, що стосуються надання розстрочки зі сплати ренти за надрокористування компаніям, задіяним у «газовій схемі Онищенка».

При цьому у НАБУ зауважують, що під час допиту 17 березня Насіров не дав відповіді по суті на понад половину запитань.

«Не знаю», «пояснити не можу», «треба дізнатися в ДФС» – ось що чули детективи у відповідь на цілком конкретні питання. Відмовляючись від конструктивної співпраці зі слідством та надання чіткої аргументації своїх дій та рішень, відсторонений керівник ДФС жодним чином не спростовує підозри слідчих», – повідомляють у бюро.

Наприкінці березня Роман Насіров на своїй сторінці в Facebook назвав слідчі дії в НАБУ «черговою формальністю».

«Зателефонували адвокати і сказали, що мені необхідно терміново приїхати на слідчі дії до НАБУ. Вже тоді подумав, що день буде насиченим, але помилився. У НАБУ нічого нового, повна статика, проста чергова формальність. Нічого по суті, бо суті, в принципі, нема», – написав він.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Суд протягом кількох днів обирав Насірову запобіжний захід, 7 березня суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень. Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як за нього внесли заставу в 100 мільйонів гривень. Насіров заявив, що не планує тікати з України.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».