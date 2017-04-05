ГПУ: обшуки в «Укрнафті» проводять у рамках провадження про зловживання службовим становищем

У Генеральній прокуратурі заявляють, що обшуки у службових приміщеннях компанії «Укрнафта» проводять у рамках кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем службовими особами компанії упродовж 2013-2015 років.

«В ході досудового розслідування встановлено, що продажі видобутої сировини здійснювались, переважно, підприємствам, що входили до групи «Приват», а тому керівники «Укрнафта», діючи на користь цих підприємств – покупців нафти, умисно надавали до Аукціонного комітету відомості про густину видобутої нафти, які не відповідали її реальним фізико-хімічним характеристикам, зокрема, щодо місткості барелів в 1 тонні нафти (коефіцієнт барелізації)», – написала речниця генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.

За її даними, ці дії призвели до заниження об’єму кожного лоту видобутої сировини, виставленого на продаж, до зменшення його вартості, завдавши шкоди компанії «Укрнафта» на майже 140 мільйонів гривень.

Раніше в «Укрнафті» заявили про проведення слідчих дій в центральному офісі і в регіональних підрозділах компанії. Також в «Укрнафті» заявили, що вони відкриті до співпраці і сприяння, однак обшуки і постійні перевірки не сприяють продуктивній роботі підприємства.

Одним із акціонерів ПАТ «Укрнафта» є НАК «Нафтогаз України», що володіє пакетом акцій у розмірі 50 відсотків плюс одна акція його статутного капіталу. Другим за величиною акціонером ПАТ є структури, пов’язані з бізнесменом Ігорем Коломойський.