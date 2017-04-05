Росія: у Москві в четвер організовують мітинг проти тероризму

У Москві в четвер, 6 квітня, на Поклонній горі пройде мітинг-концерт в пам’ять про жертви теракту в петербурзькому метро. Повідомлення про це з’явилися в середу в соціальних мережах і на сайті «Масовкі.Нет».

У соцмережах з’явилися повідомлення про розсилку по бюджетних установах листів з рекомендаціями «відпустити бажаючих взяти участь в мітингу співробітників з робочих місць». Забезпечення безпеки на акції розраховується на 100 тисяч учасників. Чи братиме участь в мітингу президент Росії Володимир Путін, поки невідомо.

На сайті «Масовка» учасникам акції обіцяють платити по 400 рублів.

Влада Санкт-Петербурга має намір провести мітинг проти тероризму в суботу, 8 квітня.

Раніше в середу газета «Коммерсант» повідомила з посиланням на джерела в адміністрації президента і «Єдиної Росії», що Кремль доручив регіонам зібрати 8 квітня мітинги проти тероризму, «особливо там, де пройшли акції протесту» 26 березня.

За даними видання, акції організовують за стандартною схемою: «Єдина Росія» і влада мобілізують бюджетників. Мітинги під назвою «Разом проти терору» почнуться з хвилини мовчання.

Сьогодні прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не займається організацією антитерористичних мітингів в регіонах Росії.

3 квітня в метро Петербурга стався вибух, в результаті якого загинули 14 осіб і близько 50 отримали поранення. Російські правоохоронці кваліфікували інцидент як теракт.