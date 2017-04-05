Поліція закрила провадження щодо чоловіка, що застрелив грабіжника на Київщині

Поліція Київщини підтвердила закриття провадження щодо жителя Сухолуччя на Київщині, який застрелив із зареєстрованої зброї одного із грабіжників у своєму будинку. Про це Радіо Свобода сказав речник поліції області Микола Жукович.

«За 118 статтею Кримінального кодексу (убивство при перевищенні меж самооборони – ред.), яке було відкрите за фактом убивства в будинку цього підприємця у Сухолуччі, це провадження кримінальне закрите», – зазначив він.

Раніше про це у Facebook повідомив депутат Антон Геращенко. На думку політика, постанова слідчого про закриття провадження може бути прецедентом для інших справ щодо застосування сили для самозахисту.

Інцидент у Сухолуччі трапився 26 березня. Речник МВС Артем Шевченко повідомив, що підозру господареві будинку не оголошували, а провадження щодо ймовірного перевищення самооборони внесли в реєстр «щоб дослідити всі обставини слідчим шляхом».

За інформацією у постанові слідчого, оприлюдненій Геращенком, у справі щодо інциденту поліція затримала трьох осіб, оголосивши їм про підозру у вчиненні злочину разом із загиблим.