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05 Квітень 2017, Київ 17:05
Новини | Події

Поліція закрила провадження щодо чоловіка, що застрелив грабіжника на Київщині

Ілюстративне фото

Поліція Київщини підтвердила закриття провадження щодо жителя Сухолуччя на Київщині, який застрелив із зареєстрованої зброї одного із грабіжників у своєму будинку. Про це Радіо Свобода сказав речник поліції області Микола Жукович.

«За 118 статтею Кримінального кодексу (убивство при перевищенні меж самооборони – ред.), яке було відкрите за фактом убивства в будинку цього підприємця у Сухолуччі, це провадження кримінальне закрите», – зазначив він.

Раніше про це у Facebook повідомив депутат Антон Геращенко. На думку політика, постанова слідчого про закриття провадження може бути прецедентом для інших справ щодо застосування сили для самозахисту.

Інцидент у Сухолуччі трапився 26 березня. Речник МВС Артем Шевченко повідомив, що підозру господареві будинку не оголошували, а провадження щодо ймовірного перевищення самооборони внесли в реєстр «щоб дослідити всі обставини слідчим шляхом».

За інформацією у постанові слідчого, оприлюдненій Геращенком, у справі щодо інциденту поліція затримала трьох осіб, оголосивши їм про підозру у вчиненні злочину разом із загиблим.

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