Геофізична обсерваторія: 4 квітня у Києві виявилось першим літнім днем у 2017 році

У Центральній геофізичній обсерваторії заявляють, що вівторок, 4 квітня, у Києві виявився першим літнім днем у 2017 році.

Як повідомляє прес-служба обсерваторії, 4 квітня середньодобова температура повітря становила 15,4 градуса тепла, таким чином було на 2,2 градуса перевищено попередній температурний рекорд для цього дня, який був встановлений в 1976 році.

Середньодобова температура вище 15 градусів тепла вважається уже літньою.

У Центральній геофізичній обсерваторії зазначають, що загалом з початку квітня у Києві метеорологи уже зафіксували 6 температурних рекордів.

Відповідно до прогнозу Українського гідрометцентру, погода в Києві в найближчі дні повертається до кліматичної норми, 6 квітня вдень очікується 16-18 градусів тепла.