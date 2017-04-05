Жебрівський: Донецька фільтрувальна станція відновила роботу

Голова військово-цивільної адміністрації Донеччини Павло Жебрівський заявляє, що Донецька фільтрувальна станція відновила роботу.

«Вода пішла по водогонах до Авдіївки та навколишніх населених пунктів. За кілька годин ця вода почне наповнювати міські резервуари. Сьогодні з 16:00 до 22:00 ми ще подамо на місто залишок води з міського резервуару», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Жебрівський додав, що завтра розпочнеться подача води у нормальному режимі.

Ввечері 29 березня внаслідок обстрілів була знеструмлена Донецька фільтрувальна станція, також була знеструмлена Авдіївка. 4 квітня електропостачання в місті вдалося відновити.

Упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів контрольована українською владою Авдіївка, розташована на північ від Донецька, кілька разів опинялася без тепло-, водо- та електропостачання.