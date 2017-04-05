У Нацполіції не виключають провокацій під час «Євробачення» в Києві

У Національній поліції не виключають можливості провокації в Києві в ході пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

За словами глави Нацполіції Сергія Князєва, певні сили можуть «перешкоджати ходу конкурсу, аби виставити Україну в невигідному світлі перед світовою спільнотою».

«Для нас не вперше нести службу під час проведення заходів такого рівня. Нацполіція готова забезпечити правопорядок під час Євробачення в Україні», – сказав Князєв, якого цитує прес-служба відомства.

За попередніми оцінками МВС, на пісенний конкурс «Євробачення-2017» прибуде щонайменше 20 тисяч людей.

Після вибуху 3 квітня в метро Петербурга, в результаті якого загинули 14 людей, у Києві вирішили посилити заходи безпеки у метрополітені до 15 травня.

У травні в Києві заплановане проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017»: церемонія відкриття конкурсу 7 травня, а фінал – 13 травня.