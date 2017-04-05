Україна засуджує черговий запуск балістичної ракети Північною Кореєю – МЗС

Україна засуджує черговий запуск балістичної ракети Північною Кореєю. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

«Україна засуджує систематичні порушення Пхеньяном резолюцій Ради Безпеки ООН, що може призвести до подальшого загострення непростої політичної та безпекової ситуації на Корейському півострові та в регіоні у цілому», – йдеться у заяві відомства.

Україна як непостійний член Ради безпеки ООН вкотре підтверджує свою налаштованість використовувати всі можливі важелі впливу для повернення Північної Кореї в міжнародне правове поле, додають у МЗС.

Раніше сьогодні військові Південної Кореї і США заявили, що Північна Корея запустила балістичну ракету в Японському морі. Це сталося за день до зустрічі між президентом США і головою Китаю, який є головним регіональним союзником КНДР.