Росія відкинула проект резолюції Ради безпеки ООН про хімічний напад у Сирії

Міністерство закордонних справ Росії назвало категорично неприйнятним проект резолюції Ради безпеки ООН із приводу очевидного нападу з застосуванням хімічної зброї в Сирії, внаслідок якого у вівторок загинули десятки людей у підконтрольному повстанцям місті.

Як заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова, цей проект, який подали США, Велика Британія і Франція, був вочевидь розроблений поспіхом.

Цей проект «антисирійський», ґрунтується на «фейковій інформації» і може ще більше розбурхати і так непросту військово-політичну ситуацію і в Сирії, і в регіоні, заявила вона.

Голосування в Раді безпеки щодо резолюції заплановане пізніше в середу.

Раніше в середу Росія, що є союзником влади президента Сирії Башара аль-Асада і вступила у громадянську війну в Сирії на його боці проти всіх його супротивників, підтримала позицію Дамаска й заявила, що той удар у місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб дійсно здійснила авіація сирійських урядових сил, але його ціллю був завод і склад боєприпасів. Як заявив речник Міністерства оборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков, цей завод виробляв хімічні боєприпаси, що потім використовувалися в Іраці.

У вівторок із заявою про те, що ціллю удару в Хан-Шейхуні був «склад хімічної зброї повстанців», виступала влада Сирії. Вона заявляла, що удар здійснили з винищувачів-бомбардувальників Су-22 (експортної версії Су-17), які, як кажуть у Дамаску, не здатні нести хімічну зброю.

Командувач повстанського угруповання «Армія вільного Ідлібу» Хасан Хадж Алі назвав обидві ці заяви брехнею. Він заявив агентству «Ройтерз», що на місці удару немає ніяких військових об’єктів, і тим більше об’єктів для виробництва хімічної зброї – таких можливостей, за його словами, повстанці взагалі не мають.

За новими даними Бюро спостереження за правами людини в Сирії, що має інформаторів на місцях подій, станом на середу число загиблих унаслідок повітряного удару з застосуванням хімічної зброї в Хан-Шейхуні зросло до вже не менш ніж 72 людей, з них близько половини – жінки й діти. Число потерпілих сягає, можливо, до 400 людей.

Також повідомляли, що після удару хімічною зброєю літаки вдарили й по лікарні, куди доставили потерпілих.

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що принаймні в декого з потерпілих симптоми відповідають ураженню нервово-паралітичною речовиною. Активісти кажуть, що не мають даних про використану речовину; медики, за повідомленнями, заявили, що може йтися про нервово-паралітичний газ зарин.

Після повідомлень про цей удар у вівторок Комісія розслідувань ООН щодо Сирії відкрила слідство в цій справі.

Влада президента Сирії Башара аль-Асада загалом заперечує, що використовує хімічну зброю проти повстанців, і звинувачує в її використанні самих же повстанців.

За даними розслідування ООН про попередні випадки використання хімічної зброї в Сирії, урядові сирійські війська використали хлор як хімічну зброю принаймні тричі у 2014–2015 роках. Також було задокументоване використання хімічної зброї екстремістським угрупованням «Ісламська держава».