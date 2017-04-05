У Мін’юсті ініціюють зменшення премій співробітникам НАЗК

Міністерство юстиції України ініціює зменшення премій співробітникам Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

«Керівництво НАЗК не зможе отримувати премії розміром понад 50% окладу», – сказав міністр юстиції Павло Петренко.

У жовтні минулого року журналісти програми «Схеми», посилаючись на відповідь НАЗК Центру протидії корупції, повідомили, що чотири члени Національного агентства із запобігання корупції щомісяця отримували до свого основного окладу дві надбавки та премію у розмірі місячної зарплати, у результаті замість одного стандартного окладу члени НАЗК отримували по чотири.

Так, з квітня по вересень 2016 року голова НАЗК Наталя Корчак отримала понад 700 тисяч гривень зарплатні. Щомісяця голова НАЗК отримувала оклад у розмірі 35 тисяч гривень, 50% від окладу у вигляді надбавки за вислугу, 100% окладу як надбавку за інтенсивність та 100% окладу у вигляді премії.

У липні та вересні 2016 року всі чотири члени НАЗК отримали по 250% премії на додаток до окладу та надбавок.

На запитання журналістів, що стало причиною збільшення виплати у десять разів від розміру встановленого окладу, голова НАЗК Наталія Корчак поскаржилася на несвоєчасне фінансування урядом роботи свого відомства та повідомила, що за рахунок премій, проведених через зарплату, члени НАЗК облаштовували свої робочі місця.

Збої у роботі єдиного реєстру електронних декларацій у ході другої хвилі декларування (до 1 квітня) викликали невдоволення роботою НАЗК і спровокували заклики до відставки керівництва НАЗК.