Суд у Криму відключив відеозв’язок із Чийгозом під час розгляду його апеляції

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму під час розгляду апеляційної скарги на продовження арешту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза відключив відеотрансляцію, за допомогою якої Чийгоз брав участь у засіданні, повідомляють Крим.Реалії.

Таким чином він вирішив «видалити підсудного за порушення порядку» через те, що Ахтем Чийгоз висловився з приводу відхилення клопотання про відвід прокурора у його справі, що також відбулося на цьому засіданні.

23 березня суд продовжив арешт Чийгозу до 7 липня.

Ахтема Чийгоза затримали у січні 2015 року в Криму, звинувативши в організації протестів та участі у масових заворушеннях 26 лютого 2014 року. Тоді перед будівлею Верховної Ради Криму відбувався мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Сьогодні, 5 квітня, також повідомили про чергове засідання у справі Ахтема Чийгоза по суті. Як розповів адвокат кримчанина Микола Полозов, продовжився допит свідків, під час якого виявилось, що деякі з них не підтверджують агресивну налаштованість проукраїнських мітингувальників.