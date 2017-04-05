ГПУ просить суд дозволити заочне розслідування щодо Аксьонова і Поклонської

Генеральна прокуратура України просить суд дозволити спеціальне досудове розслідування щодо глави підконтрольного Кремлю уряду Криму Сергія Аксьонова і колишнього підконтрольного Кремлю прокурора півострова, чинного депутата Держдуми Росії Наталії Поклонської.

Як повідомляє прес-служба відомства, також прокуратура просить суд дозволити заочне розслідування щодо міністра внутрішніх справ анексованого Криму Сергія Абісова, екс-начальника управління СБУ в Севастополі Петра Зими, спікера кримського парламенту Володимира Константинова, нинішнього главу МНС Криму Сергія Шахова, Олексія Чалого, який є депутатом парламенту Севастополя.

У прокуратурі зазначають, що ухвалення судом рішення про надання такого дозволу надасть можливість завершити досудове розслідування стосовно фактичних високопосадовців Криму, направити обвинувальні акти до суду.

Слідчі ГПУ заявляють, що ці особи упродовж лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території Криму, створили «злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч установленого порядку, а також брали участь у ній».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».