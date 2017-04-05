Ірак: число загиблих унаслідок нападу в Тікріті зросло до принаймні 31

У місті Тікріті в Іраці повідомили, що до головної міської лікарні доставили вже 31 тіло загиблих унаслідок нічного нападу на місто бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава».

14 із загиблих – працівники поліції, повідомив лікар цієї лікарні Навфаль Мустафа.

Поранених унаслідок нападу, за даними силовиків і медиків, 40.

Як повідомив полковник поліції Халід Махмуд, уночі до міста дісталися близько 10 бойовиків, серед яких було двоє смертників із вибухівкою. Напад був спрямований на блокпост поліції і будинок полковника поліції, який загинув разом із чотирма членами своєї родини.

Пов’язане з «Ісламською державою» агентство «Амак» заявило, що семеро бойовиків цього угруповання вступили в бій із іракськими силовиками і вели його, доки не скінчилися боєприпаси, після чого вони підірвали на собі вибухівку.

Тікріт лежить приблизно за 175 кілометрів на північ від столиці Іраку Багдада. Приблизно за 50 кілометрів від міста починається частина території Іраку, наразі захоплена бойовиками «Ісламської держави».

Напад стався в той час, коли урядові війська Іраку продовжують вибивати бойовиків угруповання з міста Мосула далі на північ країни, що залишається наразі останньою значною твердинею екстремістів в Іраці.