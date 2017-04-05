У США повідомили про усунення суперечливого висуванця Трампа з Ради нацбезпеки

У США агентства повідомляють із посиланням на джерела в Білому домі, що президент Дональд Трамп усунув зі складу впливової Ради національної безпеки суперечливого діяча, свого чільного розробника політичної стратегії Стіва Баннона.

В офіційному виданні «Федеральний реєстр» повідомлено про зміну складу Ради національної безпеки, але сам новий склад оголосять у четвер.

Тим часом згадані джерела в Білому домі на умовах анонімності повідомили, що рішення президента вилучає Баннона зі складу Ради й натомість повертає до неї усунутих раніше директора національної розвідки і голову Об’єднаного комітету начальників штабів у статусі її постійних членів.

Зокрема, одне з цих джерел повідомило агентству «Асошієйтед прес», що Стів Баннон більше не потрібен у складі Ради нацбезпеки як її постійний член після відставки в лютому попереднього радника президента з національної безпеки Майкла Флінна.

Рішення Трампа свого часу призначити Баннона до Ради нацбезпеки викликало суперечливу реакцію: критики заявляли, що такий політичний менеджер не повинен обіймати місце в органі, що обговорює питання національної безпеки.

Агентство «Ройтерз» цитує слова неназваного джерела в Білому домі про те, що усунення Стіва Баннона стало перемогою нинішнього радника президента з національної безпеки Герберта Раймонда МакМастера, який, за повідомленнями, мав з попередником напружені відносини.