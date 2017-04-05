Порошенко закликав Росію не вбивати українців і вивести війська

Президент України Петро Порошенко закликав Росію припинити вбивства українців і вивести війська з України.

«Що нам потрібно від Росії – зупиніться і не вбивайте українських громадян, виведіть російські війська з української території», – заявив він на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Данії Ларсом Лекке Расмуссеном у перебігу візиту до цієї країни.

«Ми встановили у країні демократичні стандарти, свободи, і реформи вже почалися, і на території, яка буде звільнена від росіян, реформи почнуться також», – додав президент.

«Санкції – це єдина мотивація для Росії сісти за стіл переговорів», – наголосив Порошенко.

Прем’єр Данії, зі свого боку, підтримав цю позицію. «Міжнародний тиск на Росію має тривати, санкції Європейського союзу мають лишатися, доки мінські домовленості не будуть виконані повністю», – сказав він на спільній прес-конференції в Копенгагені.

При цьому Ларс Лекке Расмуссен виступив із засудженням незаконної анексії Росією Криму і агресії Росії на сході України й висловив підтримку його країною незалежності і територіальної цілісності України. За його словами, Данія і надалі буде підтримувати зусилля Німеччини і Франції, спрямовані на виконання мінських домовленостей, на те, щоб примусити Росію виконувати їх.

«Україна не одна і не буде забута», – наголосив керівник данського уряду.

У перебігу офіційного візиту до Данії в середу Петро Порошенко також мав авдієнцію в королеви Данії Марґрете II і зустрівся зі спікером парламенту Данії Пією К’єрсґор, із керівництвом провідних данських компаній і з представниками української громади Данії.