Міжнародна конференція щодо Сирії зібрала обіцянки допомоги на 6 мільярдів доларів

Міжнародні донори на конференції у Брюсселі пообіцяли надати загалом 6 мільярдів доларів на допомогу для Сирії.

Ця цифра вражає, і це тільки обіцянки на нинішній рік, сказав комісар Європейського союзу з питань гуманітарної допомоги Хрістос Стіліанідіс.

Організована Євросоюзом конференція мала на меті зібрати обіцянки допомоги сирійцям, що стали біженцями чи вимушеними переселенцями внаслідок уже шестирічної громадянської війни і посили міжнародний тиск із метою пошуку політичного вирішення конфлікту.

На минулорічній такій конференції в Лондоні зібрали обіцянок більш ніж на 12 мільярдів доларів – 6 мільярдів на минулий рік і ще 6 мільярдів 100 мільйонів на період 2017–2020 років.

Нинішня конференція відбулася наступного дня по тому, як у Сирії був здійснений повітряний удар із застосуванням хімічної зброї по утримуваному повстанцями місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб. На Заході в цьому ударі, внаслідок якого загинули понад 70 людей і ще сотні потерпіли, звинувачують війська влади президента Сирії Башара аль-Асада. Дамаск заперечує вину й заявляє, що жертви сталися внаслідок знищення його авіацією «складу й заводу хімічної зброї повстанців». Повстанці відкидають таку версію.

Унаслідок війни в Сирії загинули вже понад 300 тисяч людей, мільйони стали біженцями до інших країн і внутрішніми переселенцями.