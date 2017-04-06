На Донбасі поранені двоє українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій 5 квітня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Як ідеться в ранковому зведенні, підтримувані Росією бойовики здійснили 29 обстрілів позицій Збройних сил України, це майже вдвічі менше, ніж 4 квітня.

Як і в попередні дні, найбільшу вогневу активність сепаратистів українські військові фіксували поблизу Маріуполя. Зокрема, за даними штабу, з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по позиціях у районі Красногорівки.

На Луганському напрямку сепаратисти застосували міномети калібру 120 міліметрів, це сталося в районі Сизого, стверджує штаб АТО.

Також зі штабу повідомляють, що «українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали».

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах на околицях Донецька, Горлівки та півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні «ЛНР» повідомляють про бойові дії в районі траси «Бахмутка».

29 березня Тристороння контактна група оголосила про нові домовленості про перемир’я – з 1 квітня. Попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі, обстріли на лінії зіткнення на Донбасі тривають. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.