Польща прагне зменшити залежність від російського газу за рахунок поставок зі США

Віце-прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна прагне зменшити залежність від імпорту російського природного газу шляхом купівлі зрідженого газу зі Сполучених Штатів. Польський урядовець обговорив купівлю газу цього тижня під час візиту до Вашингтона, і на зустрічі з міністром енергетики США Ріком Перрі отримав «дуже позитивну відповідь».

Польща, яка є членом НАТО, нині отримує близько двох третин свого газу з Росії, і прагне знайти альтернативні джерела з міркувань національної безпеки. Придбання газу зі Сполучених Штатів сприятиме диверсифікації поставок енергоресурсів і посилить енергетичну безпеку, сказав Моравецький.

«Те, що Росія робить від часу її вторгнення до Грузії в 2008 році і до України в 2014 році, є очевидним порушенням міжнародного права. Кіберзагрози країнам Балтії та Польщі також важко переоцінити. Ми рішуче виступаємо проти цієї експансіоністської і агресивної політики з боку Росії. Я вважаю, що це реальна загроза», – сказав польський урядовець інформагенції Reuters.

Польща торік відкрила термінал для прийому зрідженого газу в Балтійському морі. Віце-прем’єр Моравецький сказав, що газ з американського штату Техас нині є більш дорогим, ніж скраплений газ, який країна може імпортувати з Алжиру або Катару, але він вважає, що більш низька ціна може бути предметом переговорів з постачальниками у США.