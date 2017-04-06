У Мінську зберуться помічники лідерів країн «нормандської четвірки»

У Мінську 6 квітня запланована зустріч помічників глав держав «нормандської четвірки». Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Україну представлятиме заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісеєв, Росію – помічник президента Путіна Владислав Сурков.

Початок зустрічі запланований на 11:00 у «Дипсервіс-холі» в центрі Мінська. Перемовини пройдуть у закритому режимі, брифінгів для преси за їх підсумками не заплановано.

4 квітня відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом, за підсумками якої було заявлено, що 6 квітня помічники глав країн «нормандського формату» проведуть переговори щодо Донбасу.

Дискусії лідерів Німеччини і Франції з Путіним 3 квітня передувала їхня розмова з президентом України Петром Порошенком. У повідомленні адміністрації українського президента йшлося, що сторони обговорили порушення Росією і підтримуваними нею бойовиками режиму «тиші» на Донбасі.

Німеччина і Франція відіграють важливу роль у так званому «нормандському форматі» переговорів про врегулювання на частині сходу України, разом із Україною і Росією.

Остання зустріч керівників держав «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції і Росії – відбулася восени минулого року. Тоді домовилися, що голови МЗС цих країн мають підготувати «дорожню карту», яка узгодила б цю послідовність виконання пунктів усіх трьох головних мінських угод: Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і Мінського комплексу заходів від 12 лютого 2015 року. До цього часу керівники МЗС у «нормандському форматі» не дійшли згоди щодо «дорожньої карти».

Від 1 квітня у зоні збройного конфлікту на сході України мало початися чергове перемир’я – напередодні Великодніх свят. Про це раніше домовилися учасники переговорів Тристоронньої контактної групи. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.