У центрі російського Ростова-на-Дону пролунав вибух

У розташованому неподалік від окупованих районів Донбасу російському місті Ростов-на-Дону зранку 6 квітня пролунав вибух. Як повідомляє місцевий інтернет-ресурс «Блокнот», інцидент стався близько 7:05.

«Двірник виявив залишену без нагляду сумку, яка вибухнула. Потерпілий залишився живим, але серйозно поранений. Чоловікові відірвало частину руки. Бригада швидкої допомоги відвезла пораненого до лікарні», – ідеться в повідомленні.

Прилегла до місця інциденту територія оточена співробітниками поліції, на місці працюють сапери, спецслужби, МНС. Рух транспорту в районі вибуху перекритий.

3 квітня стався вибух у метро Санкт-Петербурга, жертвами якого стали 14 людей. У Санкт-Петербурзі після цього повідомили про затримання семи громадян країн Середньої Азії за підозрою у вербуванні охочих для терористичних угруповань.