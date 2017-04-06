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06 Квітень 2017, Київ 11:07
Новини | Політика

США в ОБСЄ закликали Росію надати спостерігачам доступ до всіх пунктів пропуску в ОРДЛО

Спостерігачі ОБСЄ на пункті пропуску Гуково в Ростовській області Росії, архівне фото, 2014 рік

Сполучені Штати вкотре закликали Росію надати спостерігачам ОБСЄ доступ до всіх пунктів пропуску на частині українсько-російського кордону, яку не контролює українська влада.

«Якщо Росія серйозно ставиться до прозорості, якщо Росія хоче підкріпити свої твердження, що її сили не беруть участі в конфлікті, вона дозволить повний і безперешкодний моніторинг ОБСЄ в прикордонному регіоні», – заявила 5 квітня на засіданні Постійної ради ОБСЄ тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Кейт Бернс.

Україну американська сторона закликала продовжити роботу пунктів пропуску з окупованою частиною Донбасу й надати громадянам, які перетинають лінію розмежування, право на перевезення більшої кількості вантажу.

Представниця США нагадала слова держсекретаря Рекса Тіллерсона, що американські санкції залишатимуться чинними, доки Росія «не змінить дії, які спричинили їх».

Від 1 квітня у зоні збройного конфлікту на сході України мало початися чергове перемир’я – напередодні Великодніх свят. Про це раніше домовилися учасники переговорів Тристоронньої контактної групи. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.

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