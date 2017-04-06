Трамп поговорив із Меркель про Україну – Білий дім

Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели 5 квітня телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, ситуацію в Україні. Про це йдеться в повідомленні Білого дому, але жодних інших подробиць це повідомлення не містить.

Крім того, лідери США та Німеччини обговорили ситуацію в Афганістані.

«Лідери пообіцяли тісну співпрацю і координацію щодо цих та інших питань», – ідеться в заяві Білого дому.

Німеччина і Франція відіграють важливу роль у так званому «нормандському форматі» переговорів про врегулювання на частині сходу України, разом із Україною і Росією.

Від 1 квітня у зоні збройного конфлікту на сході України мало початися чергове перемир’я – напередодні Великодніх свят. Про це раніше домовилися учасники переговорів Тристоронньої контактної групи. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.