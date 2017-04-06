ФСБ Росії затримала українське судно за «порушення кордону» з Кримом

Співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму затримали «за порушення державного кордону» українське риболовне судно «Риболов Херсона».

Як повідомляють 6 квітня російські інформагенції «прикордонний сторожовий корабель «Аметист» переслідував порушника, оглядова група висадилася на борт «Риболова Херсона», щоб провести контрольно-перевірочні заходи».

«В результаті опитування десяти членів команди і капітана (всі є громадянами України) встановлено, що судно, здійснюючи розвідку водних біологічних ресурсів у відкритому морі, поглибилося на територію нашої країни майже на 400 метрів», – твердять російські прикордонники.

Капітана сейнера притягнули до адміністративної відповідальності «за порушення режиму держкордону» і призначили штраф – 60 тисяч рублів.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».